Papier des Arbeitsministeriums : Zahl der Mindestlohnkontrollen bei Arbeitgebern ist 2020 um 18 Prozent gesunken

Die Zahl der Mindestlohnkontrollen bei Arbeitgebern ist im vergangenen Jahr um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch nach Angaben der Bundesregierung die Schadenssumme, die durch Mindestlohnbetrug entstanden ist, um acht Prozent auf 816 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Auch in anderen Branchen, die wenig von der Pandemie betroffen waren, gingen die Arbeitgeberprüfungen teils drastisch zurück. So nahmen sie in der Pflegebranche um 17 Prozent ab, im Speditions- und Transportgewerbe um 26 Prozent. Auch in Branchen wie dem Gastgewerbe, das von der Pandemie stark betroffen ist, sanken die Arbeitgeberprüfungen als unmittelbare Folge der Betriebsschließungen um 31 Prozent.