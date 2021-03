Volles Auftragsbuch bei Düsseldorfer Rüstungskonzern : Panzer als Verkaufsschlager

Düsseldorf Der Düsseldorfer Konzern setzt auf höhere Verteidigungsausgaben. Im Zivilgeschäft steigt er auf Wasserstoff um. Neue Leute werden trotz internem Umbau gesucht.

Durchwachsen war nicht nur der Videodialog, sondern auch die präsentierte Bilanz: Weil die Autozulieferer-Sparte nur schwach läuft, brach der Gewinn von 354 Millionen Euro auf nur noch eine Million Euro ein. Vorrangig hohe Abschreibungen auf Investitionen seien die Ursache der schwachen Zahlen, erklärte Papperger. Die Dividende wird um 40 Cent auf zwei Euro gekürzt. Der Umsatz ist jedoch nur um sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gesunken, der Cash-Flow lag bei mehr als 200 Millionen Euro und sei darum „bärenstark“, so Papperger. Der größte Pluspunkt sei aber der bei 13,4 Milliarden Euro liegende Auftragsbestand. Etwa 500 Mitarbeiter sollen eingestellt werden. Und obwohl die Zwischenholding des Automobilgeschäfts aufgelöst wird, rechnet Papperger nur mit dem Abbau von maximal 35 Stellen in diesem Zusammenhang. „Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach qualifizierten Leuten“, betonte er.

Unternehmensbasis Rheinmetall wurde 1889 gegründet. Der Konzern ist an der Börse mit 3,7 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen hat 23.300 Vollzeitstellen, die Hälfte davon in Deutschland. Bisher arbeiten rund 55 Prozent der Belegschaft im Rüstungsbereich.

Gerade bei Panzern und Militärlastwagen rechnet der Vorstand mit hohem Wachstum. Erst 2020 habe sich der Konzern einen Auftrag in der Größenordnung von 3,1 Milliarden Euro aus Ungarn gesichert. 218 Schützenpanzer sollen geliefert werden. Jetzt rechnet Papperger mit einem Auftrag in Höhe von 750 Millionen Euro aus Großbritannien. Gemeinsam mit Partnern erhofft er sich gewaltige Geschäfte in den USA: „Wir sehen in den nächsten zehn Jahren ein Auftragspotenzial, das zwischen 30 und 60 Milliarden Euro groß ist.“ Ein Haupttreiber seien wachsende Verteidigungsausgaben in vielen westlich orientierten Industriestaaten inklusive Osteuropa, nachdem China und Russland seit 2009 ihre Rüstungsbudgets alle zwölf Monate um zehn Prozent gesteigert hätten. Außerdem rechnen die Düsseldorfer bei jedem Panzer­verkauf mit doppelt so hohen Folgeumsätzen für Ersatzteile, Munition und Wartung.