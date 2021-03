Vorstellung des Wahlprogramms : Mit welchen Inhalten die Grünen das Kanzleramt erobern wollen

Berlin Konsequenter Klimaschutz, Rekordinvestitionen, mehr Sozialstaat, weniger Rüstung: Mit dem Entwurf ihres Wahlprogramms wollen die Grünen die Breite der Gesellschaft abholen und nach der Wahl das Kanzleramt besetzen.

Die Grünen räumen dem Schutz von Klima und Umwelt Priorität ein und wollen Deutschland „sozial-ökologisch“ umbauen. Einigen Zielwerten ordnen sie dafür viele andere Maßnahmen unter. So sei es notwendig, „auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“, schreiben die Grünen mit Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist ambitioniert, da die globale Erderwärmung bereits bei 1,2 Grad angelangt ist. Dafür wollen die Grünen den CO2-Ausstoß um 70 Prozent bis 2030 verringern, bislang liegt das Ziel bei einem Minus von 55 Prozent bis 2030 gegenüber der Ausstoßmenge von 1990. Zudem wollen die Grünen den CO2-Preis deutlich früher anheben, er soll 2023 bereits bei 60 Euro liegen. Nach derzeitigem Recht sind 55 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2025 geplant. Um die Menschen nicht zu überfordern, wollen die Grünen ein „Energiegeld“ einführen, über das alle zusätzlichen CO2-Einnahmen an die Menschen zurückgezahlt werden sollten. Davon soll jeder profitieren, und zwar fair aufgeteilt pro Kopf. Weiter heißt es, auf diese Weise könne man mit Klimaschutz Geld verdienen, und es gebe einen sozialen Ausgleich. Vor allem Geringverdiener und Familien würden entlastet und Menschen mit hohem Einkommen belastet. Gegen Plastikmüll in den Meeren will die Ökopartei laut Papier ein Sofortprogramm mit verbindlichen Zielen zur Müllvermeidung auflegen. Um das Klima zu schützen, soll vegetarische und vegane Ernährung attraktiver werden, etwa durch den reduzierten Mehrwertsteuersatz auch für vegane Milchalternativen.