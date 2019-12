Strafe wegen Manipulation : Putin wirft Anti-Doping-Agentur politische Motivation bei Russland-Sperre vor

Köln Russlands Staatspräsident hält das Olympische Komitee sein Land im Doping-Skandal für unschuldig. Den Ausschluss Russlands für vier Jahre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur aus dem Weltsport verurteilt Putin.

"Dem russischen Olympischen Komitee ist nichts vorzuwerfen. Und wenn diesem Komitee kein Vorwurf gemacht wird, sollte das Land an Wettbewerben unter seiner eigenen Flagge teilnehmen", erklärte Putin am späten Montagabend am Rande des Ukraine-Gipfels in Paris.