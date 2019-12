Vier Jahre Sperre für Russland : Wada setzt Zeichen für sauberen Sport

Meinung Düsseldorf Kein Weltsport für Russland in den kommenden vier Jahren: Wegen manipulierter Daten hat die Welt-Anti-Doping-Agentur weitreichende Sanktionen verhängt. Ein richtiges Zeichen.

Denn auch bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und 2022 in Peking dürfen russische Sportler nicht unter der Flagge ihres Landes antreten. Russland darf in dieser Zeit auch keine sportlichen Großereignisse als Gastgeber austragen. Dem Land wird so nicht nur die Möglichkeit genommen, durch gedopte Sportler Wettbewerbe zu manipulieren, Russland kann sich vorerst im Sport auch nicht mehr als Großmacht und Siegernation präsentieren. Ein Ziel, auf das das Dopingsystem des Landes ausgerichtet war.