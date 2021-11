Truppenaufmarsch an der Grenze : Nato warnt Russland vor Angriff auf die Ukraine

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitagabend in Brüssel. Foto: dpa/Olivier Matthys

Brüssel Die Nato zeigt sich angesichts des anhaltenden russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze beunruhigt und hat die Regierung in Moskau nachdrücklich zum Einlenken aufgefordert.

Die Nato-Außenminister wollen kommende Woche in Riga unter anderem über die Situation an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland beraten. Man sehe dort eine ungewöhnliche Konzentration russischer Militärkräfte, sagte Stoltenberg. Er nannte den Einsatz von schwerem Gerät, gepanzerten Fahrzeugen, Panzern, Drohnen, Systeme zur elektronischen Kriegsführung sowie Truppen in Kampfbereitschaft. Hinzu komme eine aggressive Rhetorik Russlands. „Wir sind natürlich besorgt über das, was wir in und um die Ukraine herum sehen.“