Potenziell fünf deutsche Vereine in der Europa League : DFL muss Termin-Chaos in der Liga verhindern

Düsseldorf Fünf deutsche Vereine könnten im Februar in der Europa League spielen. Tritt dieser Fall ein, müsste die Deutsche Fußball-Liga improvisieren.

Der BVB und Bayer 04 Leverkusen könnten nach ihren Spielen am Dienstag beziehungsweise Mittwoch aus der Champions League „absteigen“ und sich im neuen Jahr mit der Europa League begnügen müssen. Im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb sieht es für die deutschen Vertreter hingegen besser aus. Vor dem letzten Spieltag am Donnerstag stehen Gladbach und Frankfurt jeweils auf einem der ersten beiden Plätze in ihren Gruppen. Bleibt das auch nach den Partien so, dann wäre der Einzug in die nächste Runde geglückt.

Es ist also durchaus möglich, dass nach dem Jahreswechsel gleich fünf deutsche Vereine im Sechzehntelfinale der Europa League antreten. Das findet am 20. und 27. Februar statt. Tritt dieser Fall ein, könnte das auch große Auswirkungen auf die Ansetzungen in der Fußball-Bundesliga haben. Bis jetzt wird den Teilnehmern der Europa League eingeräumt, erst am Sonntag oder Montag antreten zu müssen. Dafür sind allerdings bislang maximal vier Spiele reserviert (dreimal sonntags, einmal montags). Das bedeutet, dass ein Team, das am Donnerstag noch international gespielt hat, am Wochenende eher ran müsste als seine nationalen Konkurrenten aus der Europa League.