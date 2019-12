NBA : Mavericks siegen erneut — Doncic auf Jordans Spuren

Dallas Angeführt vom einmal mehr starken Jungstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren fünften Sieg in Serie gelandet.

Das Team des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber bezwang die New Orleans Pelicans deutlich mit 130:84. Kleber kam auf sieben Punkte, Doncic auf 26 Zähler, sechs Rebounds und acht Vorlagen.

Damit wurde der Slowene nach Michael Jordan und Oscar Robertson zum erst dritten Spieler der NBA-Geschichte, dem in 18 Spielen in Serie mindestens 20 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists gelangen. Dallas ist in der Western Conference mit 16 Siegen und sechs Niederlagen Zweiter hinter den Los Angeles Lakers (20:3), die mit ihren beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis derzeit von Sieg zu Sieg eilen.