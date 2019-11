NBA : Schröder verliert erneut gegen Lakers und "King" James

Während Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks einen Kantersieg gegen Cleveland eingefahren hat, kassierte Dennis Schröder seine zweite Niederlage binnen vier Tagen gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James.

Nach dem 107:112 am Dienstag in L.A. verlor der Spielmacher der Oklahoma City Thunder am Freitagabend auch in eigener Halle gegen das Topteam der nordamerikanischen Profiliga NBA 127:130.