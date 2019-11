NBA : Nationalspieler Schröder führt Oklahoma mit 25 Punkten zum Sieg

Oklahoma Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder zum siebten Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketballliga NBA geführt. Maximilian Kleber siegte an der Seite von Jungstar Luca Doncic.

Der 26 Jahre alte Braunschweiger kam am Freitag (Ortszeit) beim 109:104-Heimsieg gegen die New Orleans Pelicans auf 25 Punkte. Nur Gegenspieler Brandon Ingram präsentierte sich mit einem Zähler mehr auf dem Konto treffsicherer. OKC liegt derzeit auf dem elften Platz in der Western Conference.