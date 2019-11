NBA : Doncic führt Dallas zum Sieg - Wagner mit Double-Double

Houston Angeführt von einem erneut überragenden Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der NBA bereits den fünften Sieg in Serie gefeiert. Moritz Wagner gelang ein Double-Double. Die Niederlage der Washington Wizards konnte er aber nicht verhindern.

Die Dallas Mavericks um Jungstar Luka Doncic haben in der nordamerikanischen NBA den fünften Sieg in Folge gefeiert. Im texanischen Duell gegen die Houston Rockets konnten sich die Mavericks am Sonntag (Ortszeit) mit 137:123 (78:61) durchsetzen. Der 20 Jahre alte Doncic war mit 41 Punkten und 10 Assists der überragende Akteur im Spiel. Kristaps Porzingis (23 Punkte/13 Rebounds) und Tim Hardaway Jr. (31 Punkte) lieferten ebenfalls starke Leistungen ab.