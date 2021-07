Kehrtwende : Doch keine Fans bei Olympia-Fußball auf Hokkaido

Tokio Bei den Olympischen Spielen in Japan sollen anders als geplant nun auch die Fußballspiele auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido ohne Zuschauer stattfinden. Zuvor waren bereits Zuschauer bei allen Wettkampfstätten in Tokio untersagt worden.

Bei den Olympischen Spielen in Japan werden auch die Fußballspiele der Männer und Frauen auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido ohne Zuschauer stattfinden. Gleiches gilt für die Baseball- und Softball-Wettbewerbe in Fukushima. Die Organisatoren widerriefen am Samstag eine vorherige Entscheidung, im Azuma Baseball Stadion in Fukushima Zuschauer zuzulassen. Ebenso wird es im Sapporo Dome auf Hokkaido keine Fans bei den Wettbewerben geben. Die beiden Präfekturen hätten sich gegen Zuschauer dort entschieden, hieß es.