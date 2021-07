Tennis : Nächste Absage für Olympia - Denis Shapovalov verzichtet

London Denis Shapovalov verzichtet auf seinen Start bei den Olympischen Spielen. Der Kanadier bergündet seine Entscheidung mit den Restriktionen in Tokio.

Der kanadische Weltklasse-Tennisprofi Denis Shapovalov hat seinen Verzicht auf die Olympischen Spiele mit den großen Einschränkungen in Tokio wegen der Corona-Pandemie begründet. Nach seinem Halbfinal-Aus am Freitagabend in Wimbledon zeigte sich der Weltranglisten-Zwölfte auch erschöpft vom Leben in der Turnier-Blase in London. Dort pendelten die Profis zwischen einem zentralen Hotel und der Anlage, die Fahrzeit betrug je nach Verkehr meist mindestens eine Stunde pro Strecke.