Zwei Wechsel im DFB-Kader : Dorsch verzichtet auf Olympia - auch Vagnoman fällt aus

Köln Die Olympia-Fußballer müssen bei den Sommerspielen in Japan auf Niklas Dorsch verzichten. Der Zugang des FC Augsburg verzichtet auf den Asien-Trip. Auch Verteidger Josha Vagnoman fällt aus. Für das Duo nominierte DFB-Trainer Stefan Kuntz zwei Profis nach.

Dorsch erklärte seinen Olympia-Verzicht derweil mit der "Zwickmühle", in die er durch den Vereinswechsel gekommen sei. "Einerseits will man das einmalige Erlebnis einer Teilnahme an den Olympischen Spielen natürlich wahrnehmen. Andererseits will ich natürlich auch so schnell wie möglich beim FCA ankommen, die Mannschaft kennenlernen und die speziellen fußballerischen Inhalte verinnerlichen", sagte Dorsch.