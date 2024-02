Deutsche Fußball-Liga CVC – die letzte Hoffnung

Es gibt Fußball-Fans, die sind in Zeiten groß geworden, als der FC Bayern seine gewaltige Titelsammlung in der Fußball-Bundesliga gerade erst begonnen hatte. Aber selbst über einen so langen Zeitraum gibt es wohl bei niemandem eine Erinnerung an so intensive Fanproteste wie die jüngsten gegen einen Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und die damit verbundenen Spielverzögerungen.