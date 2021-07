„Wer ist verantwortlich?“ : Basketballer Lo macht sich über deutsche Olympia-Outfits lustig

Update Tokio Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gab es viele verschiedenen Outfits zu sehen. Die Bekleidung des deutschen Teams sorgte für Spott – auch bei zwei Basketball-Nationalspielern. Adidas wehrt sich gegen die Kritik.

Mit ihrer Bekleidung bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio waren modisch offenbar nicht alle deutschen Athleten ganz zufrieden. „Wer ist verantwortlich für dieses Outfit?“, schrieb Basketball-Nationalspieler Maodo Lo am Freitag in seiner Instagram-Story und zeigte sich in einem kurzen Video wenig begeistert von seiner Kleidung.