Peking 2022 : Der Medaillenspiegel der Olympischen Spiele

Service Düsseldorf Die Olympischen Spiele in Peking 2022 stehen zwei Wochen lang im Fokus. Die Sportlerinnen und Sportler kämpfen um die Medaillen. Wir haben den Medaillenspiegel in der Übersicht.

Ob es wirklich so kommen wird? Das wird sich in den zwei Wochen zeigen, in denen die insgesamt 149 deutschen Athleten und Athletinnen in Peking in 15 Disziplinen um die Medaillen kämpfen.