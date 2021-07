An der Spitze des Flüchtlingsteams : Schwimmerin Mardini trägt die olympische Fahne ins Stadion

Tokio Große Ehre für Yusra Mardini: An der Spitze des Flüchtlingsteams hat die Schwimmerin aus Berlin an der Seite von Tachlowini Gabriyesos (Eritrea/Leichtathletik) bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele die olympische Fahne ins Stadion getragen.

Das insgesamt 29 Athleten und Athletinnen umfassende Flüchtlingsteam tritt in Tokio unter der olympischen Flagge an. Sollten die Sportler Medaillen gewinnen, wird diese gehisst und die olympische Hymne gespielt.

Sieben Mitglieder der Mannschaft leben in Deutschland. Mardini, die am Samstag im Aquatics Center ihren Vorlauf über 100 m Schmetterling (19.25 Uhr Ortszeit/12.25 Uhr MESZ) bestreitet, war bereits vor fünf Jahren in Rio am Start. Ihre Geschichte von der dramatischen Flucht vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Syrien hatte weltweit Schlagzeilen gemacht.