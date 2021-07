Einen Tag vor dem Straßenradrennen : Geschke als erster deutscher Olympia-Sportler mit Corona infiziert

Tokio Schock für das deutsche Olympia-Team! Der Radsportler Simon Geschke wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Damit wird er nicht am Samstag am Straßenradrennen teilnehmen.

Jetzt hat es auch den ersten deutschen Sportler bei den Olympischen Spielen erwischt! Wie der Deutsche Olympische Sportbund am Freitagnachmittag via Twitter bekanntgab, wurde der Radsportler Simon Geschke positiv auf das Coronavirus getestet.

„Am Freitag ist das Team D über einen positiven Covid-Fall in der deutschen Olympiamannschaft informiert worden. Simon Geschke (Radsport Straße) wurde zunächst bei seinem täglichen COVID-19 Antigen-Test positiv getestet“, teilte der DOSB mit. „Der im Anschluss vom OK durchgeführte PCR-Test verifizierte am Abend das Ergebnis.“