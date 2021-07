Frust bei Olympia-Fußballern nach Fehlstart : „Hätten höher verlieren können“

Yokohama Nach einer verkorksten ersten Halbzeit verlieren die deutschen Fußballer zum Auftakt gegen Brasilien. Der Frust nach dem 2:4 ist groß. Trainer Stefan Kuntz findet deutliche Worte. Gegen Saudi-Arabien muss eine klare Steigerung her.

Stefan Kuntz suchte nach dem kapitalen Fehlstart der deutschen Fußballer gegen Brasilien erst gar nicht nach Ausreden. „Wir haben eine Unzahl an Fehlpässen gespielt. Wir waren körperlich noch nicht auf der Höhe und hätten höher verlieren können. Wir können uns bei unserem Torhüter bedanken“, sagte der DFB-Trainer sichtlich geknickt nach dem deutlichen 2:4 (0:3) zum Start ins Abenteuer Olympia. Am Ende war das Ergebnis fast noch das Beste an einem enttäuschenden Abend.