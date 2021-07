Deutsche Olympia-Prämien : 20.000 Euro für Gold ein „bisschen peinlich“

Den großen Zahltag gibt es für deutsche Athleten beim Gewinn einer Medaille auch bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht. 20.000 Euro für Gold finden manche Team-D-Sportler zu wenig, andere ist der ideelle Wert der Olympia-Teilnahme schon genug.

Ein Haus, ein neues Auto, eine lebenslange Rente oder Bargeld bis in Millionenhöhe sind in manchen Ländern der Lohn für Olympia-Gold. Deutsche Sportler erhalten von der Sporthilfe für einen Triumph in Tokio wie seit vielen Jahren 20.000, für Silber 15.000 und für Bronze 10.000 Euro sowie bis Rang acht (1500 Euro) noch einen Obolus. „Es ist ein bissl zu wenig, man präsentiert ja auch das Land, da erwartet man dann schon, dass ein bissl mehr Anerkennung kommt“, meinte der Kanute Sideris Tasiadis, dem 2012 als Olympia-Zweiten schon eine Prämie überwiesen wurde.

Gold-Prämien, Gehalt und Co. : So viel verdienen die deutschen Olympia-Sieger

Wenn jedoch ein Sponsor käme, der sagen würde, er will diese Prämie erhöhen, „sind wir offen dafür“, fügte er hinzu. Der Antrieb des Athleten sei aber nicht die Olympia-Prämie. Eine Goldmedaille zu gewinnen, sei ideell eine weitaus größere Motivation. „Unsere Mission ist nicht ausschließlich, Erfolg zu belohnen, sondern kontinuierlich Athleten zu entwickeln und sicher zu stellen, dass sie erfolgreich sein können und am Ende vielleicht in unserer „Hall of Fame“ landen“, betonte Berlemann. In anderen Ländern zahle der Staat die Prämien, in Deutschland werden sie durch Fördergelder der Sporthilfe finanziert.