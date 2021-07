Rudern bei Olympia 2021 : Zeidler startet Gold-Mission mit Spazierfahrt - Doppelzweier müssen Umweg nehmen

Einer-Dominator Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zur Medaille genommen. Einen guten Start erwischte auch der Frauen-Doppelvierer. Der Deutschland-Achter fiebert dagegen noch dem Auftakt entgegen.

Die "Festivalstimmung" im Olympischen Dorf, sein 25. Geburtstag am Samstag - all das soll keine Rolle spielen. In den ersten Tagen habe es noch "sehr viel Ablenkung" gegeben, doch nun sei "auch die Spannung da", sagte Zeidler. Es soll im Viertelfinale am Montag und den weiteren Läufen so weitergehen.