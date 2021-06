Olympia 2021 : Ausländische Reporter sollen in Tokio per GPS überwacht werden

Ausländische Reporter sollen in Tokio per GPS überwacht werden

Tokio Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sollen ausländische Journalisten wegen der Corona-Pandemie per GPS überwacht werden. Zudem müssen sie im Vorfeld eine Liste ihrer Aufenthaltsorte vorlegen.

Ausländische Journalisten sollen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio wegen der Corona-Pandemie per GPS überwacht werden. Die rund 6000 akkreditierten Reporter aus dem Ausland müssen vorab eine detaillierte Liste derjenigen Orte vorlegen, die sie während der ersten zwei Wochen ihres Aufenthaltes in Japan besuchen wollen. Um sicherzugehen, dass die Journalisten dann tatsächlich nur an die vorgesehen Orte gehen, "werden wir GPS nutzen um ihr Benehmen streng zu regeln", sagte Cheforganisatorin Seiko Hashimoto am Dienstag.