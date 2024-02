Leichtathletik Thorwirth kämpft um Olympia

Im Prinzip blieb dem 29-Jährigen im Jahr der Olympischen Spielen in Paris keine andere Wahl. Denn nur mit ausreichend Weltranglistenpunkten hat er eine Chance, sich für das Saisonhighlight in Frankreich zu qualifizieren. Der Düsseldorfer hat seit der haarscharf verpassten Olympia-Teilnahme 2021 in Tokio nahezu alles seinem großen Ziel untergeordnet – und nimmt deshalb gerade extrem lange und kräftezehrende Reisen in Kauf. Nach Rennen in Boston (USA) befindet er sich derzeit in Melbourne (Australien) für einen weiteren Härtetest – und vor allem für Weltranglistenpunkte. Die setzen sich einerseits durch die Leistung bei einem Wettkampf, andererseits durch die Platzierung im Verhältnis zur Qualität des Wettkampfes zusammen. Diese Mischung war bereits bei dem Lauf in Boston vielversprechend. In Melbourne wartet auf Thorwirth nun ein Meeting der Gold-Kategorie im Rahmen der World-Athletics-Continental Tour – und die Chance auf viele Punkte.