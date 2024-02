Sensation geglückt Deutsche Basketballerinnen zum ersten Mal für Olympia qualifiziert

Nach der erstmaligen Olympia-Qualifikation hat Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihre Basketballerinnen in den höchsten Tönen gelobt. „Der Wille und die Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, habe ich so noch nie erlebt. Es ist eine historische Nacht, die sich diese Mannschaft verdient hat“, sagte Thomaidis nach dem 73:71 (39:35) gegen Gastgeber Brasilien beim Qualifikationsturnier in Belém am Sonntag (Ortszeit).