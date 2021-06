NBA-Play-offs : Lakers scheitern an Phoenix – Schröder offen für Olympia-Quali

Dennis Schröder (r) gegen Cameron Payne von den Phoenix Suns. Foto: AP/Ashley Landis

Los Angeles Die Los Angeles Lakers mit Dennis Schröder sind als Titelverteidiger in der ersten Runde der NBA-Play-offs gescheitert. Der Basketball-Nationalspieler will bei den Lakers bleiben und kann sich eine Teilnahme bei der Olympia-Qualifikation für Deutschland vorstellen.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist mit den Los Angeles Lakers schon in der ersten Runde der NBA-Play-offs ausgeschieden. Der Meister der vergangenen Saison unterlag den Phoenix Suns am Donnerstag (Ortszeit) zu Hause 100:113 und verlor die Serie damit 2:4. Die Lakers sind das erst sechste Team in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt, das als Titelverteidiger in der ersten Runde ausscheidet. Superstar LeBron James ist das mit seiner Mannschaft zuvor noch nie passiert.

Schröder will trotz seines auslaufenden Vertrages bei den Lakers bleiben. „Ich werde mir den Hintern aufreißen, um hier her zurückzukommen und alles zu geben, wir schulden den Fans mehr. Ich werde mir den Hintern aufreißen in diesem Sommer, zurückkommen und ich selbst sein. Ich möchte hier sein und eine Meisterschaft gewinnen“, sagte der 27 Jahre alte Braunschweiger.

Schröder ist zum ersten Mal in seiner Karriere frei in seiner Entscheidung, bei welchem Team er einen Vertrag unterschreibt. Ein Angebot der Lakers über vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von 84 Millionen US-Dollar hatte er im Frühjahr dem Vernehmen nach abgelehnt. „Das ist meine achte Saison in der NBA, und ich wollte einmal meine eigene Entscheidung treffen. Einmal“, sagte Schröder. „Am Ende des Tages will ich hier sein und einen Titel gewinnen. Es ging nicht ums Geld. Klar, es soll fair sein. Aber aber am Ende des Tages geht es nicht ums Geld.“

Zudem hat Schröder seine Bereitschaft zur Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier mit der Nationalmannschaft signalisiert. „Wenn ich nicht verletzt bin und mich gut fühle, bin ich dabei.“ Er freue sich auf jeden Fall, dass die DBB-Auswahl eine Chance habe, sich noch für Olympia zu qualifizieren. Er werde zunächst etwas Zeit mit seiner Familie verbringen und sich beratschlagen, sagte Schröder. Für die Teilnahme muss die deutsche Auswahl das Turnier in Split (29. Juni bis 4. Juli) gewinnen.

(stja/dpa)