Erneuter Dämpfer für Olympia : 10.000 Helfer sagen ab – Regierungsberater nährt Skepsis

Ein Mann mit Nasen-Mundschutz geht in Tokio an den Olympischen Ringen vorbei. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Tokio Weiterer Dämpfer für Japans Olympia-Macher: Tausende von Freiwilligen sagen ab. Und selbst Japans wichtigster Regierungsberater in Sachen Corona findet es nicht normal, die Spiele abzuhalten. Dennoch bleiben die Verantwortlichen weiter auf Kurs und wollen Olympia durchziehen.

In Japan sind Tausende von freiwilligen Helfern für die Olympischen Spiele abgesprungen. Das Organisationskomitee für die Spiele räumte am Mittwoch ein, dass rund 10.000 der 80.000 für die Wettkampfstätten vorgesehenen Freiwilligen inzwischen abgesagt hätten. „Es besteht kein Zweifel, dass einer der Gründe die Besorgnis über Coronavirus-Infektionen ist“, sagte der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Toshiro Muto, in Tokio gegenüber Reportern.

Der wichtigste Berater der Regierung in Sachen Coronavirus, Shigeru Omi, wurde am selben Tag mit den Worten zitiert: „Es ist in der gegenwärtigen Situation nicht normal, die Spiele auszurichten.“ Sollten die Spiele während einer Pandemie abgehalten werden, „liegt es in der Verantwortung der Organisatoren, sie so weit wie möglich zu reduzieren und das Managementsystem zu stärken“, sagte der Mediziner einen Tag vor dem 50-Tage-Countdown vor einem Parlamentsausschuss.