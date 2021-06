50 Tage vor dem Start : Erste ausländische Olympioniken beziehen Trainingslager in Japan

Tokio Rund 50 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele hat die australische Frauen-Softball-Mannschaft bereits ihr Trainingslager in Japan bezogen. Die Athletinnen und ihr Betreuerstab müssen strengste Regeln befolgen.

Als erste ausländische Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio hat die australische Frauen-Softball-Mannschaft ihr Trainingslager in Japan bezogen. Das Team traf am Dienstag, rund 50 Tage vor Beginn der Sommerspiele, aus Singapur kommend auf dem internationalen Flughafen Narita nahe Tokio ein. Die 23 „Aussie Spirit“-Athletinnen und fünf Betreuer werden am Samstag mit dem Vorbereitungstraining in der Stadt Ota in Tokios Nachbarpräfektur Gumma beginnen. Wegen der andauernden Corona-Pandemie muss sich die Mannschaft jedoch strengsten Regeln unterwerfen. So ist dem Team untersagt, in Kontakt mit Japans Bürgern zu treten, die ohnehin mehrheitlich dagegen sind, dass die Spiele überhaupt stattfinden.