2. Bundesliga : Bochum klettert auf Rang zwei - Hannover siegt dank Ducksch

Bochums Simon Zoller (l) im Duell mit Regensburgs Scott Kennedy. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Der VfL Bochum hat mit einem 2:0-Sieg in Regensburg den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga erobert. Hannover 96 gewann dank Marvin Ducksch in Darmstadt. Der SC Paderborn kam zu einem 2:1-Erfolg gegen Erzgebirge Aue.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der VfL Bochum hat die Punktverluste der Aufstiegskonkurrenten in der 2. Fußball-Bundesliga ausgenutzt. Nach den Unentschieden des Hamburger SV und von Holstein Kiel sowie der Niederlage der SpVgg Greuther Fürth gewannen die Bochumer am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg mit 2:0 (0:0). Das achte Saisontor von Simon Zoller (80. Minute) und ein feiner Freistoß von Thomas Eisfeld (90.+5) sorgten für die späten Glanzlichter in einem lange höhepunktarmen Spiel. Der VfL zog an Fürth und Kiel vorbei auf Rang zwei vor und liegt nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter HSV.

Ein schnell ausgeführter Freistoß von Robert Zulj war Ausgangspunkt für Zollers Führung. Die davon überraschten Regensburger konnten Zoller nicht mehr stoppen, der vollendete sicher. Die Gastgeber wurmte der Treffer, da Jan Elvedi nach seinem vorangegangenen Foul an Milos Pantovic noch auf dem Boden lag. In der Schlussphase ließ André Becker eine Großchance zum Ausgleich aus (85.). Der Freistoß des eingewechselten Eisfeld aus 16 Metern war der Schlusspunkt.

Vor der Pause machten die Bochumer das Spiel gegen defensiv sehr gut agierende Regensburger, verpassten aber die Führung. Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber schwungvoller aus der Kabine, war dabei aber nicht zwingend. Die Cleverness von Zulj war letztlich spielentscheidend.

Auch Hannover kletterte nach oben. Mit dem zweiten Auswärtssieg schoben sich die Niedersachsen bis auf Rang sechs vor. Hannover gewann 2:1 (1:0) beim SV Darmstadt 98.

Marvin Ducksch (45. und 50.) traf für den Aufstiegsaspiranten, der zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien geholt hat und in der Tabelle weiter nach oben klettert. Hannover feierte den ersten Sieg gegen Darmstadt seit 1992, bei den Hessen hatte 96 zuletzt 1984 gewonnen. An der Lilien-Niederlage änderte auch das Tor von Aaron Seydel (68.) nichts.

Einen wichtigen Heimsieg feierte derweil der SC Paderborn. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart bezwang am Sonntag den Tabellen-Sechsten Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:1) und schaffte mit dem sechsten Saisonerfolg am 15. Spieltag den Sprung ins gesicherte Mittelfeld. Aue verpasste die Chance, weiteren Boden auf die Spitzenclubs gutzumachen und konnte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nicht bestätigen.

Die frühe SC-Führung in der Benteler-Arena von Sven Michel (3.) konnte Aues Stürmer Florian Krüger (6.) postwendend mit seinem achten Saisontor ausgleichen. Den verdienten Paderborner Siegtreffer markierte Julian Justvan in der 57. Minute.