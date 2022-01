2. Liga kompakt : St. Pauli stolpert erneut - Rückschlag für Nürnberg

Paulis Guido Burgstaller im Duell mit Aues Ben Zolinski. Foto: dpa/Marcus Brandt

Düsseldorf Der FC St. Pauli wendet gegen Erzgebirge Aue eine Niederlage gerade noch ab. Erst in der Nachspielzeit gelingt den Hamburgern der Ausgleich. Auch der 1. FC Nürnberg muss im Aufstiegsrennen einen herben Rückschlag hinnehmen.

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 2:2 (1:1)

Der FC St. Pauli hat einen unerwarteten Dämpfer im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga kassiert. Der Tabellenführer musste sich am Samstag gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Es waren die ersten Punktverluste der Hamburger in dieser Saison zu Hause nach bislang acht Heimsiegen. Zugleich war das Remis nicht die gewünschte erfolgreiche Generalprobe für das Achtfinalspiel im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Borussia Dortmund.

Etienne Amenyido (90.+3 Minute) retteten den Gastgebern immerhin einen Punkt. Ben Zolinski (17.) und der eingewechselte Nikola Trujic (72.) hatten für die spielerisch unterlegenen, aber kampfstarken Auer getroffen. Die Hamburger nutzten ihre Überlegenheit in der ersten Hälfte nur zum Pausen-Ausgleich durch Jakov Medic (30.). Nachdem der FC St. Pauli bereits das letzte Spiel vor der Winterpause bei Holstein Kiel verloren hatte, droht ihm nun am Samstagabend der Verlust der Tabellenführung an Verfolger Darmstadt 98.

Die Hanseaten waren vor 2000 zugelassenen Zuschauern über weite Strecken der Partie dominant. Vor allem zu Beginn hatte Aue nichts dagegenzusetzen. Umso überraschender fiel der Führungstreffer der Gäste. Auch in der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber Druck, doch fehlten ihnen die Ideen und die Passgenauigkeit gegen die defensiv immer stabileren Gäste. Nach der Führung für die Sachsen kam zu wenig vom Favoriten. Bemerkenswert: Aue-Torschütze Trujic wurde 17 Minuten nach seiner Einwechselung wieder ausgewechselt. Er stand kurz vor der Gelb-Roten Karte.

1. FC Nürnberg - SC Paderborn 1:2 (0:2)

Der 1. FC Nürnberg hat im Aufstiegsrennen einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn unterlag der Club mit 1:2 (0:2) und verpasste den Sprung auf den dritten Tabellenplatz.

Mit seinem 14. Saisontreffer schoss Torjäger Sven Michel den SCP in der 41. Minute in Führung. Mit einem herrlichen Lupfer war er erfolgreich, nachdem SCP-Kapitän Ron Schallenberg mit einem Pass in die Tiefe Michel mustergültig bediente hatte. Nur drei Minuten später erhöhte Felix Platte per Kopf auf 2:0 für die Paderborner, die sehr effizient ihre wenigen Chancen nutzten. Die Vorarbeit leistete Michel. Dem Norweger Mats Möller Daehli (61.) gelang per Kopf das Anschlusstor für die Hausherren.