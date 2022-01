Für das Spiel in Bremen : So würde unser Fortuna-Reporter aufstellen

Mit dabei in unserer Aufstellung: Kristoffer Peterson (Mitte). Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann

Meinung Düsseldorf Das erste Spiel des neuen Jahres ist immer ein ganz wichtiges, eine Standortbestimmung. Für Fortuna gilt das 2022 in besonderem Maße, denn die Mannschaft muss nach der verkorksten Hinserie schnell in Tritt kommen. Wir haben uns Gedanken zur besten Aufstellung in Bremen gemacht.