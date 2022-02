Im Kampf um den Klassenerhalt : Dieses erste Zwischenziel kann Fortuna schon gegen Aue erreichen

Foto: Frederic Scheidemann 36 Bilder Fortuna Düsseldorf: die Verträge der Spieler

Düsseldorf Am Sonntag empfängt Fortuna Erzgebirge Aue zum Kellerkracher in der Zweiten Liga. Verlieren ist für die Düsseldorfer verboten, schließlich wollen sie die erste Etappe einer schwierigen Restrunde erfolgreich meistern. Was dafür passieren muss.