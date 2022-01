Düsseldorf verliert 0:3 in Bremen : Fortuna kassiert Klatsche an der Weser

Bremen Fortuna schafft auch nach der Winterpause keine Trendwende. Gegen den SV Werder Bremen unterliegt das Team von Cheftrainer Christian Preußer 0:3 und steckt immer tiefer im Abstiegskampf. Kristoffer Peterson kassiert obendrein auch noch eine Rote Karte.

In den vergangenen Tagen hat sich bei Fortuna viel verändert. Doch zum Glück bietet die Mannschaft auf dem Platz wenigstens Kontinuität – wenngleich das eine wenig schmeichelhafte Erkenntnis ist. Denn auch im ersten Spiel nach der Winterpause präsentiert das Team von Trainer Christian Preußer beim SV Werder Bremen gehöriges spielerisches Kauderwelsch auf dem Rasen des Weserstadions und steht am Ende wie so oft in dieser Saison mit leeren Händen da. Das 3:0 für die Norddeutschen geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.