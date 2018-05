WM 2018: Ja-Cheol Koo im vorläufigen Aufgebot von Südkorea

Der Augsburger Ja-Cheol Koo steht als einziger Bundesligaprofi im vorläufigen Aufgebot von Deutschlands WM-Vorrundengegner Südkorea.

Viereinhalb Wochen vor der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nominierte Nationaltrainer Tae-Yong Shin 28 Spieler, angeführt wird der Kader vom ehemaligen Hamburger und Leverkusener Heung-Min Son (Tottenham Hotspur).

Südkorea spielt in der Vorrundengruppe F gegen Weltmeister Deutschland, Schweden und Mexiko. Das Duell mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist das letzte Gruppenspiel am 27. Juni (16.00 Uhr MESZ) in Kasan. Bis zum 4. Juni muss Shin sein Aufgebot auf 23 Spieler reduzieren.