Manuel Neuer und der linke Fuß der Nation

Düsseldorf Der Torwart könnte für die WM ausfallen. Das wäre ein Verlust, aber noch lange kein Grund, die nationale Fußball-Krise auszurufen. Denn auch sein Ersatzmann Marc-Andre ter Stegen hat Klasse.

Natürlich werden an den Titelverteidiger in ein paar Wochen andere Ansprüche gestellt als an ein Team im Werden, das in Südafrika startete. Und natürlich wird Löws Mannschaft in Russland von der Weltelite gejagt. Unbeschwert aufspielen wie vor acht Jahren wird sie deshalb nicht. Neuers breites Kreuz und sein Ansehen bei den Gegnern würden also helfen. Wenn er im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist, geht ohnehin kein Weg an ihm vorbei. Doch es ist nicht so, dass sein Vertreter ein international unbeschriebenes Blatt wäre. Nach rumpeligem Start in die Nationalelf hat sich Marc-André ter Stegen in Barcelona zu einem internationalen Klassemann entwickelt. Auch bei Löw hat er diesen Ruf unterstrichen. Bei den meisten Mitbewerbern um den Titel wäre ter Stegen die Nummer eins. Und alle Mitbewerber um den Titel wären froh, wenn sie die deutschen Sorgen in der Besetzung der Torwartstelle hätten.