Island beruft Alfred Finnbogason und Rurik Gislason für die WM

Reykjavik Islands Nationalmannschaft hat ihren Kader für die WM in Russland bekanntgegeben und auch zwei in Deutschland spielende Profis nominiert. Alfred Finnbogason vom FC Augsburg steht ebenso im Aufgebot wie Rurik Gislason von Zweitligist SV Sandhausen.

Trainer Gudmundur Hreidarsson nominierte am Freitag 23 Spieler und müsste damit theoretisch keine Änderungen mehr vornehmen bis zum Stichtag am 4. Juni.

Island, bei der EM 2016 erst im Viertelfinale an Frankreich gescheitert, trifft in Russland in Gruppe D am 16. Juni zum Auftakt auf Argentinien. Die weiteren Gegner sind Nigeria und Kroatien. Vorbereitungsspiele gibt es noch gegen Norwegen und Ghana.