Hajo Seppelt: Politik fordert nach „skandalösem“ Einreiseverbot für ARD-Jounalist Reaktion der Fifa

Doping-Experte bei WM in Russland unerwünscht

Hajo Seppelt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Berlin Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dagmar Freitag, hat die Verweigerung eines Visums für den ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt für die WM in Russland heftig kritisiert und den Weltverband in die Pflicht genommen. Auch andere Politiker werden deutlich.

„Ich bin gespannt, wie Herr Infantino jetzt darauf reagiert. Schließlich gibt die Fifa ja vor, die Einreise von Journalisten zur WM ermöglichen zu wollen“, sagte SPD-Politikerin Freitag am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Fifa mit ihrem Präsidenten Gianni Infantino hatte tags zuvor bestätigt, Seppelt die Akkreditierung für das WM-Turnier gewährt zu haben. „Wir streben immer an, Medienvertretern die besten Voraussetzungen zur Berichterstattung über alle Fifa-Turniere zu bieten“, hatte der Weltverband mitgeteilt.

Russland hatte das Visum für den Investigativ-Journalisten für ungültig erklärt und diesem die Einreise zur WM verweigert. Seppelt stehe auf einer Liste der in Russland "unerwünschten Personen". Hintergrund für die Aktion ist offenkundig die Aufdeckung des Staatsdopingsystems in Russland, an der Seppelt maßgeblich beteiligt war. Sein Film "Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht" hatte die Aufdeckung des russischen Dopingskandals zur Folge.