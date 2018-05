WM 2018: Manuel Neuer äußert sich zurückhaltend zu seiner Teilnahme

München Die WM-Teilnahme von DFB-Kapitän Manuel Neuer hängt offenbar am seidenen Faden. Der Torwart selbst gab sich am Dienstag zurückhaltend.

"Das kann ich im Moment nicht sagen", sagte der Nationaltorhüter am Dienstagabend in München auf die Frage, ob er zu 100 Prozent bei der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) dabei sein werde. Neuer (32) hat nach einem Fußbruch seit September kein Spiel mehr bestritten.

Und das könnte der Knackpunkt sein. "Ich denke nicht, dass es vorstellbar ist, dass ich ohne Spielpraxis in so ein Turnier gehe", sagte Neuer. Ihm bleiben noch das Bundesliga-Finale mit dem FC Bayern am Samstag gegen den VfB Stuttgart sowie das DFB-Pokal-Endspiel eine Woche darauf gegen Eintracht Frankfurt. Im Vorfeld der WM bestreitet die Nationalmannschaft zudem zwei Länderspiele gegen Österreich in Klagenfurt (2. Juni) und Saudi-Arabien in Leverkusen (8. Juni). "Es sind ja noch ein paar Spiele", sagte Neuer.