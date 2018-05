WM 2018: Werbespot zum Thema Homosexualität sorgt für Aufregung

Buenos Aires Vor der Weltmeisterschaft in Russland hat ein Werbespot des argentinischen Sportsenders TyS in dem südamerikanischen Land eine Kontroverse ausgelöst. Im Werbespot wird das Thema Liebe unter Männern beim Fußball thematisiert. Von mehreren Seiten hagelt es Kritik.

„Lieber russischer Präsident, wir haben gehört, dass in ihrem Land Liebesbekundungen zwischen Männern nicht erlaubt sind. Da haben wir ein Problem“, heißt es in dem Video. Es folgen Szenen von Fans, die sich auf den Tribünen in die Arme fallen und küssen sowie von nackten Spielern, die in der Kabine ihren Sieg feiern.