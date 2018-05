Fußball: Liverpool-Verteidiger Joe Gomez verletzt

Liverpool Der FC Liverpool muss im Champions-League-Finale auf Joe Gomez verzichten. Der Verteidiger fällt auch für die WM aus.

Verteidiger Joe Gomez von Champions-League-Finalist FC Liverpool steht England bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht zur Verfügung. Der 20-Jährige musste sich einer Knöchel-Operation unterziehen. Das gaben die Reds am Dienstag bekannt.

Gomez fehlt damit auch seinem Klub und Teammanager Jürgen Klopp in den beiden abschließenden Premier-League-Spielen sowie im Endspiel der Champions League gegen Real Madrid am 26. Mai in Kiew.