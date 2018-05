WM 2018: Shkodran Mustafi rechnet nicht mit Nominierung

München Shkodran Mustafi ist im Hinblick auf eine Nominierung für die WM in Russland eher pessimistisch. Der Abwehrspieler des FC Arsenal gehörte bereits bei den Test-Länderspielen gegen Spanien und Brasilien nicht zum Aufgebot.

„Ich rechne mir nicht viel aus“, sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler des FC Arsenal wenige Tage vor der Bekanntgabe des vorläufigen Aufgebotes durch Bundestrainer Joachim Löw am 15. Mai in einem „Sport Bild“-Interview. „Klar wäre ich gerne dabei“, ergänzte Mustafi: „Ich muss mich in den letzten Spielen für Arsenal beweisen.“