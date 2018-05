WM 2018: Angela Merkel fordert von Russland Visum für ARD-Journalist Hajo Seppelt

Hajo Seppelt berichte für die ARD auch von den Olympischen Spielen in Rio. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Berlin Russland will verhindern, dass ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt zur WM reist. Nun hat sich die Bundesregierung eingeschaltet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat von Russland ein Visum für ARD-Journalist Hajo Seppelt zur Fußball-WM (14. Juni bis 15. Juli) gefordert. Die Bundesregierung halte "die Maßnahme der russischen Behörden, Herrn Seppelt das Visum für ungültig zu erklären, für falsch", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag.

Merkel appellierte an Moskau, eine Einreise des Journalisten zu ermöglichen. Russland hatte quasi ein Einreiseverbot für Seppelt verhängt. Der Investigativ-Journalist stehe auf einer Liste der in Russland "unerwünschten Personen", hieß es.

"Es stünde Russland als Gastgeber schlecht an, wenn es so offensichtlich die Pressefreiheit vor den Augen der Welt beschnitte", sagte Seibert. Auch das Bundesinnenministerium (BMI) forderte von Moskau ein Umdenken. "Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass diese Entscheidung revidiert wird", sagte BMI-Sprecherin Maria Adebahr.

Detlev Pilger, sportpolitischer Sprecher der SPD, nahm den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in die Pflicht, "sich als Schwergewicht im Weltfußball bei der Fifa für einen freien Journalismus einzusetzen". Die Funktionäre der Fifa wiederum müssten "ihren Einfluss auf die russische Regierung geltend machen, damit Hajo Seppelt und alle anderen Journalisten ungehindert aus Russland berichten können".

Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) nahmen ebenfalls ausführlich Stellung. "Gefordert ist vor allem der Weltfußballverband Fifa, der die WM an Russland vergeben hat und dafür Sorge tragen muss, dass alle akkreditierten Journalisten ein- und ausreisen dürfen. Gefordert ist damit auch der DFB, der bei der Fifa zu diesem Zweck vorstellig werden sollte", schrieb VDS-Präsident Erich Laaser in einem Beitrag auf der Homepage.

Auch die ARD müsse aktiv werden, so Laaser, "schließlich ist sie im wahrsten Sinne des Wortes von dieser Aussperrung betroffen". Die ARD verliere einen wichtigen Journalisten für die Recherche vor Ort. "Andererseits hat aber auch die ARD eine Sorgfaltspflicht ihren Mitarbeitern gegenüber", betonte Laaser und sprach den Sicherheitsaspekt für Seppelt bei der Arbeit in Russland an.