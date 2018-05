ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt erhält Verdienstorden der Bundesrepublik

Berlin Der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt erhält am 7. Juni aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Der Investigativ-Journalist wird im Schloss Bellevue für sein "herausragendes Engagement gegen Doping" geehrt.

Seppelt hatte mit seinen Recherchen maßgeblich zur Aufdeckung des Staatsdopingsystems in Russland beigetragen, aber auch in anderen Ländern ermittelt. Sein Film "Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht" hatte die Aufdeckung des Dopingskandals ins Rollen gebracht. Zuletzt war ihm zunächst das Visum für die Fußball-WM in Russland verweigert worden, erst nach einem Sturm der Entrüstung folgte der Rückzieher.