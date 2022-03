Nächste Teilnehmer stehen fest : Japan und Saudi-Arabien lösen das WM-Ticket

Sydney Mit Japan und Saudi-Arabien stehen die Teilnehmer Nummer 16 und 17 für die Winter-WM in Katar fest. Die Japaner bezwangen in Sydney Gastgeber Australien mit 2:0. Von diesem Ergebnis profitierten wiederum die Saudis.

