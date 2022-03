Ostasien : Nordkorea hat laut Südkorea Interkontinentalrakete abgefeuert

Eine Nachrichtensendung in Südkorea zeigt Archivaufnahmen eines nordkoreanischen Raketenstarts. Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Seoul Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete getestet. Der südkoreanische Präsident spricht von einer Interkontinentalrakete. Und auch Japan hält es für möglich, dass es sich um neuartige Interkontinentalrakete gehandelt habe.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Donnerstag eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Südkoreas Präsident Moon Jae In warf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vor, sein Versprechen, auf den Test von Interkontinentalraketen zu verzichten, gebrochen zu haben. Pjöngjang hatte ein derartiges Waffensystem zuletzt im Jahr 2017 getestet.

Die Rakete habe nach dem Start in Richtung Meer eine Höhe von bis zu 6000 Kilometern erreicht, zitierte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag den stellvertretenden Verteidigungsminister Makoto Oniki. Es handelte sich demnach möglicherweise um eine neuartige Interkontinentalrakete.

Auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Tokio vermutete auf AFP-Anfrage den Test einer ballistischen Rakete durch Nordkorea. Die japanische Küstenwache gab eine Notfallwarnung für Schiffe in der Region heraus.

In diesem Jahr hat Pjöngjang bereits eine ganze Reihe von Raketenstarts vorgenommen. Vergangene Woche war der mutmaßliche Test eines Waffensystems fehlgeschlagen, bei dem es sich südkoreanischen und japanischen Experten zufolge um ein neues Interkontinentalraketen-System handeln könnte.

Nordkorea hatte zuletzt im November 2017 einen umfassenden Teststart mit einer Interkontinentalrakete vorgenommen. In der Folge verzichtete Nordkorea, das wegen seines Atomwaffen-Programms international isoliert ist, auf weitere Tests von Interkontinentalraketen. Seit Januar deutet die Führung in Pjöngjang an, sein selbst auferlegtes Moratorium für derartige Tests aufzuheben.