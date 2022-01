Nach Afrika-Aussagen : Brandgefährlich, skrupellos, unmenschlich – warum Infantino zurücktreten muss

Meinung Düsseldorf Gianni Infantino rechtfertigt in einer Rede vor dem Europarat seinen WM-Vorstoß mit dem Tod von Tausenden Menschen im Mittelmeer. Das ist skrupellos, brandgefährlich und kann nur in Rücktrittsforderungen enden.

Es war wie so oft, wenn einem eine Aussage um die Ohren fliegt: Am Ende habe man seine Aussagen einfach nur falsch verstanden, es sei ja gar nicht so gemeint gewesen, wie es rübergekommen sei. Fifa-Präsident Gianni Infantino versuchte, seine unsäglichen Aussagen bei einer Rede vor dem Europarat in Straßburg zu verwässern, – und machte es damit nur noch schlimmer. Der mächtigste Mann des Fußballs hat zum wiederholten Male eine Grenze überschritten – und sich dieses Mal gänzlich für die weitere Ausübung seines Amtes disqualifiziert. Würden wir in einer anständigen Welt leben, müsste Infantino zurücktreten.