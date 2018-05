WM 2018: Manuel Neuer wird gegen Österreich im Tor stehen

Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen trainieren in Eppan. Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Eppan DFB-Kapitän Manuel Neuer wird beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Klagenfurt gegen Österreich im Tor stehen und auf seine WM-Tauglichkeit geprüft werden.

"Stand jetzt wird Manuel spielen, dem steht nichts im Wege. Das sind die Spiele, die er braucht. Das ist ein richtiger Test. Danach müssen wir entscheiden, ob es geht", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke am Dienstag im Trainingslager des Weltmeisters in Eppan/Südtirol.

Neuer (32) hatte nach über achtmonatiger Verletzungspause am Montag in einem Testspiel gegen die deutsche U20 (7:1) über 30 Minuten sein Comeback gefeiert. Am Mittwoch soll der Keeper des FC Bayern erneut gegen die DFB-Junioren eine Halbzeit einem Härtetest unterzogen werden. "Manuel braucht diese Spiele, um wieder hundert Prozent fit zu sein. Sie helfen ihm, um seine Sicherheit wiederzubekommen", sagte Köpke.