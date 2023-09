Schon wieder Ao Tanaka Dieser Fortuna-Profi ist der personifizierte Albtraum der DFB-Auswahl

Ao wer? Außerhalb von Düsseldorf und den Blue Samurai hält sich der Bekanntheitsgrad noch in engen Grenzen. Das hat sich auch in diesem Transfersommer gezeigt, als die Zahl der Interessenten für den Mittelfeldspieler, der am Sonntag seinen 25. Geburtstag feiert, sich in sehr engen Grenzen hielt. In der Zweiten Liga hat er gute Spiele gemacht, aber selten überragt.