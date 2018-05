WM-Vorbereitung 2018: Manuel Neuer feiert Comeback bei Testspiel gegen U20

Eppan Die WM-Teilnahme von DFB-Kapitän Manuel Neuer wird immer wahrscheinlicher: Der 32 Jahre alte Torwart vom FC Bayern bestand nach über achtmonatiger Verletzungspause den ersten echten Härtetest im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Eppan/Südtirol.

Neuer stand beim 7:1-Erfolg im Testspiel gegen die DFB-Junioren 30 Minuten im Tor der DFB-Auswahl, in der zweiten Hälfte spielte Marc-Andre ter Stegen.

Die Tore für das Team von Bundestrainer Joachim Löw erzielten Leroy Sane (2), Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Julian Brandt, Mario Gomez und Neuling Nils Petersen. Für die U20 traf Görkem Saglam vom Zweitligisten VfL Bochum. Die wichtigste Erkenntnis für Löw war aber, dass bei Neuer der verletzte Mittelfuß offenbar hält. Schon in den jüngsten Trainingseinheiten in der Sportzone Rungg hatte der Münchner Keeper einen starken Eindruck hinterlassen.

Neuer hatte zuletzt am 16. September im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 (4:0) im Tor gestanden und sich danach im Training den Mittelfuß gebrochen. Ihm wurde bei einer Operation eine Platte eingesetzt. Seitdem kämpfte Neuer verbissen um sein Comeback. Für die Münchner hatte er seitdem kein Spiel mehr bestritten.

Am Mittwoch ist ein weiterer Test des DFB-Teams gegen die U20 geplant. Die eigentliche Bewährungsprobe für Neuer folgt dann aber am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) im Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich.