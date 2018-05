WM 2018: Konkurrenzkampf im DFB-Team spornt Mario Gomez an

Eppan Mario Gomez lässt seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft in Russland offen. Angst, nicht in den endgültigen WM-Kader berufen zu werden, hat er nicht.

"Keine Angst" habe er davor, dass ihn Löw angesichts von drei Stürmern im Aufgebot für das Turnier (14. Juni bis 15. Juli) noch streichen könnte. "Es zeichnet doch den Leistungssport aus, dass es einen Konkurrenzkampf gibt, das ist für mich etwas Schönes, und das spornt mich an", sagte Gomez. Er sei "in Topform". Löw wisse, "was er an mir hat und was er von mir bekommen kann. Ich will auf den Punkt da sein, dafür tue ich hier jeden Tag alles. Alles andere steht nicht in meiner Macht."